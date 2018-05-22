Китайская корпорации страхования экспортных кредитов заинтересована в страховании проектов в Азербайджане

Баку. 22 мая. REPORT.AZ/ Китайская корпорации страхования экспортных кредитов (SINOSURE) заинтересована в страховании реализуемых в Азербайджане проектов.

Как сообщает Report со ссылкой на министерство экономики, об этом сказал председатель правления корпорации Ван И на встрече с министром экономики Азербайджана Шахином Мустафаевым.

В ходе встречи отмечено, что корпорация SINOSURE, которая имеет большой опыт в области кредитования и страхования инвестиций, застраховала средства на общую сумму 3,5 трлн долларов. Корпорация сотрудничает с более чем 250 банками.

Гость подчеркнул заинтересованность в расширении связей SİNOSURE с соответствующими структурами Азербайджана.

Во время встречи министр Ш. Мустафаев отметил успешное развитие политического и экономического сотрудничества между Азербайджаном и Китаем, важную роль официальных и деловых визитов в расширении связей между двумя странами.

Отмечено, что товарооборот между странами в 2017 году составил 1,3 миллиарда. долларов. В настоящее время в Пекине функционирует торговое представительство Азербайджана, в Шанхае действует Торговый дом Азербайджана, также в Пекине и Шанхае планируется открыть Азербайджанский винный дом. Все это будет способствовать дальнейшему расширению торговых отношений.