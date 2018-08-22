Китайская автомобильная марка превращается в конкурента Tesla

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Китайский производитель электромобилей Nio превращается в конкурента американской компании Tesla.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время автомобили марки Nio в 2 раза дешевле электромобилей Tesla.

К тому же, китайская компания предоставляет клиентам те же преимущества электромобилей Tesla, а именно искусственный интеллект и быстрый заряд энергии.

Напомним, что электромобили Nio поступили в продажу в июне этого года, к концу июля уже было продано 17 тыс автомобилей.

В настоящее время китайцы нацелены на осуществление продаж на сумму 1,8 млрд долларов в Нью-Йорке.