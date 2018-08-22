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    Китайская автомобильная марка превращается в конкурента Tesla

    Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ Китайский производитель электромобилей Nio превращается в конкурента американской компании Tesla.

    Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, в настоящее время автомобили марки Nio в 2 раза дешевле электромобилей Tesla.

    К тому же, китайская компания предоставляет клиентам те же преимущества электромобилей Tesla, а именно искусственный интеллект и быстрый заряд энергии.

    Напомним, что электромобили Nio поступили в продажу в июне этого года, к концу июля уже было продано 17 тыс автомобилей.

    В настоящее время китайцы нацелены на осуществление продаж на сумму 1,8 млрд долларов в Нью-Йорке.

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