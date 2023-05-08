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Китай закупил у Азербайджана вино на 20 млн долларов

Китай закупил у Азербайджана вино на 20 млн долларов В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере экспорта вина из Азербайджана в Китай в прошлом месяце было заказано продукции на 20 млн долларов США.
Бизнес
8 мая 2023 г. 18:13
Китай закупил у Азербайджана вино на 20 млн долларов

В рамках соглашения о сотрудничестве в сфере экспорта вина из Азербайджана в Китай в прошлом месяце было заказано продукции на 20 млн долларов США.

Об этом Report сообщил советник по экономическим и коммерческим вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

"Это сотрудничество охватит следующие 5 лет и еще больший период времени", - сказал Ма Чи.

По его словам, в разных городах Китая действуют торговые дома Азербайджана, которые посещают многие китайские потребители.

Советник сообщил, что в ноябре этого года в Шанхае пройдет большая выставка: "Азербайджанские бизнесмены также могут принять участие в выставке, а это, в свою очередь, создаст дополнительные возможности для экспорта азербайджанской продукции в Китай. Приглашаем разместить здесь национальный павильон Азербайджана. В прошлогодней выставке приняли участие 3 тыс. компаний из 40 стран, а стоимость заключенных по ее итогам контрактов составила 70 млрд долларов США".

Ма Чи отметил, что Транскаспийский международный транспортный коридор играет важную роль в увеличении товарооборота между двумя странами. По его словам, большое количество китайских компаний обращает внимание на этот маршрут: "В последние два года мы добились значительного прогресса в развитии маршрута. Усилиями Азербайджана сейчас между Бакинским портом и одним из крупнейших портов Китая портом Циндао устанавливается значимое и серьезное сотрудничество. Мы увидим его результаты в ближайшее время".

Напомним, что товарооборот между Азербайджаном и Китаем в 2022 году составил 2 млрд 159 млн долларов США. Это на 21,3% больше, чем в 2021 году. В Азербайджане действуют более 100 китайских компаний.

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Версия на английском языке China buys wine worth $20M from Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Çin Azərbaycandan 20 milyon dollarlıq şərab sifariş edib

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