Китай выдвинул свои предложения, чтобы заставить США отказаться от пошлин

Баку. 6 июня. REPORT.AZ/ Китай готов закупить сельхозпродукцию, товары промышленного производства и энергоносители из США на 70 млрд долларов в течение первого года.

Как сообщает Report со ссылкой на The New York Times, Китай готов пойти на это после того, как Вашингтон откажется от введения пошлин.

Соответствующее предложение было сделано во время встречи в Пекине вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ и министра торговли США Уилбура Росса.

В Китае заявили, что сделка станет возможной лишь в случае отказа США от введения пошлин и других ограничений. Однако со стороны Соединенных Штатов пока не поступало заявлений о готовности их отменить.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины Китая и Канады на американскую сельхозпродукцию неприемлемы.