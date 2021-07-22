Китай упрощает условия входа для иностранных инвесторов

Ожидается, что это позволит стране привлечь больше иностранных инвестиций на фоне разногласий с Соединенными Штатами

Китай продолжит поддержку реальной экономики и ее открытие для иностранных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, с такими рекомендациями выступил Госсовет КНР по итогам заседания, посвященного развитию экономики страны.

Участники мероприятия отметили, что Китай продолжит двигаться к международным стандартам открытых финансовых рынков, и упрощать условия входа на рынок для иностранных банков, страховщиков и других финансовых учреждений. Также власти намерены смягчить правила трансграничного обмена между материнскими и дочерними финансовыми учреждениями в Китае и за его пределами.

Ожидается, что это позволит стране привлечь больше иностранных инвестиций на фоне разногласий с Соединенными Штатами.