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Китай упрощает условия входа для иностранных инвесторов

Китай упрощает условия входа для иностранных инвесторов Ожидается, что это позволит стране привлечь больше иностранных инвестиций на фоне разногласий с Соединенными Штатами
Бизнес
22 июля 2021 г. 15:04
Китай упрощает условия входа для иностранных инвесторов

Китай продолжит поддержку реальной экономики и ее открытие для иностранных инвестиций.

Как передает Report со ссылкой на китайские СМИ, с такими рекомендациями выступил Госсовет КНР по итогам заседания, посвященного развитию экономики страны.

Участники мероприятия отметили, что Китай продолжит двигаться к международным стандартам открытых финансовых рынков, и упрощать условия входа на рынок для иностранных банков, страховщиков и других финансовых учреждений. Также власти намерены смягчить правила трансграничного обмена между материнскими и дочерними финансовыми учреждениями в Китае и за его пределами.

Ожидается, что это позволит стране привлечь больше иностранных инвестиций на фоне разногласий с Соединенными Штатами.

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