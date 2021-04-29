Китай с мая обнулит импортные пошлины на чугун и стальные полуфабрикаты

При этом будут повышены до 25% экспортные пошлины на ферросилиций и чугун высокой степени очистки

Китай планирует с 1 мая обнулить импортные пошлины на ввоз в страну чугуна, стальных полуфабрикатов, лома и феррохрома.

Как передает Report, об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на заявление Министерства финансов КНР.

Мера позволит поддержать обеспечение экономики Китая стальной продукцией, повысить объем ввоза сырья для ее производства и снизить затраты на импорт.

При этом Китай повысит до 25% экспортные пошлины на ферросилиций и чугун высокой степени очистки.

Изменения тарифов на торговлю металлами будет носить временный характер, однако сроки их действия пока не оглашены.