Китай резко увеличил импорт стали

Выручка основных сталелитейных компаний Китая увеличилась до 580 млрд долларов США

За первые 10 месяцев текущего года в Китае был зафиксирован быстрый рост импорта стали.

Как передает Report со ссылкой на Синьхуа, об этом сообщило министерство промышленности и информатизации КНР.

По данным министерства, в период с января по октябрь импорт стали в Китай вырос на 73,9% в годовом исчислении до 17 млн тонн. По сравнению с первыми тремя кварталами года темпы роста ускорились на 1,7 процентных пункта. За 10 месяцев Китай экспортировал 44,43 млн тонн стали, что на 19,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По итогам первых трех кварталов года данный показатель составлял 19,6%. В октябре импорт стали в страну вырос на 87,6% до 1,93 млн тонн, а экспорт составил 4,04 млн тонн, снизившись на 15,5% в годовом выражении.

За первые 10 месяцев года выручка основных сталелитейных компаний Китая выросла на 7,2% в годовом исчислении, до 3,8 трлн юаней (около 580 млрд долларов США), на фоне решительных усилий (правительства) по стимулированию экономики.​