Китай продолжит оказывать поддержку компании Apple

Власти КНР готовы продолжать оказывать поддержку компании Apple в Китае.

Власти КНР готовы продолжать оказывать поддержку компании Apple в Китае.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил председатель Государственного комитета по развитию и реформе Чжэн Шаньцзе в ходе встречи в Пекине с генеральным директором Apple Тимом Куком.

Согласно опубликованному во вторник сообщению на сайте госкомитета, встреча состоялась 27 марта.

"Правительство КНР будет неуклонно претворять в жизнь основную государственную политику по реализации внешней открытости. Государственный комитет по развитию и реформе будет, как и прежде, поддерживать предприятия с иностранным капиталом, включая компанию Apple, в их бизнесе в Китае", - приводятся в документе слова Чжэн Шаньцзе.

"Надеемся, что компания Apple продолжит активно брать на себя корпоративную социальную ответственность, укреплять безопасность данных и защиту личной информации", - указал он.

Стороны также обменялись мнениями по таким вопросам, как перспективы китайского рынка, а также стабильность цепочек производства и поставок.