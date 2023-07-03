Китай ограничит экспорт галлия и германия

С 1 августа 2023 года власти Китая ограничат экспорт галлия и германия – редкоземельных материалов, используемых, в частности, в производстве чипов.

С 1 августа 2023 года власти Китая ограничат экспорт галлия и германия – редкоземельных материалов, используемых, в частности, в производстве чипов.

Как сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом заявили сегодня в министерстве торговли КНР.

Введение мер экспортного контроля для галлия и германия, а также их химических соединений, обусловлено защитой национальной безопасности и интересов Китая, отмечается в сообщении Минторга.

Китайским поставщикам галлия и германия необходимо будет получать лицензию на экспорт в ведомстве, указывая, в каких целях планируется использование материалов.

Такой шаг Пекина является ответом властям США, которые ранее ввели ограничения на поставки высокотехнологичных компонентов в КНР, отмечает Market Watch.