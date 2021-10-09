Китай и США обсудили отмену таможенных пошлин и санкций

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай вопрос отмены таможенных пошлин и санкций.

Вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ обсудил по видеосвязи с представителем США на торговых переговорах Кэтрин Тай вопрос отмены таможенных пошлин и санкций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона вела переговоры об отмене повышенных таможенных пошлин и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении модели экономического развития и производственной политики КНР", - передает телеканал.

Как сообщается, стороны провели прагматичный, откровенный и конструктивный обмен мнениями и обсудили три ключевых аспекта. В частности, признали важность торгово-экономических отношений Китая и США как для двух стран, так и для всего мира, а также подчеркнули необходимость укреплять двусторонние торгово-экономические обмены и сотрудничество. Во-вторых, обменялись мнениями о реализации торговой сделки между КНР и США. В-третьих, выразили ключевые озабоченности и договорились урегулировать разумные опасения друг друга путем переговоров.

В материале также отмечается, что "стороны договорились продолжить взаимодействие на основе равенства и взаимного уважения, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики".