Китай и США обсудили отмену пошлин и санкций

Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай обсудил отмену пошлин и санкций, а также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития.

Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай обсудил отмену пошлин и санкций, а также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития.

Как передает Report, об этом заявляет Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики", - говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что стороны договорились продолжить контакты на основании равенства и взаимного уважения, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.