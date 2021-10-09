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Китай и США обсудили отмену пошлин и санкций

Китай и США обсудили отмену пошлин и санкций Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай обсудил отмену пошлин и санкций, а также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития.
Бизнес
9 октября 2021 г. 08:30
Китай и США обсудили отмену пошлин и санкций

Вице-премьер КНР Лю Хэ в ходе виртуальной встречи с торгпредом США Кэтрин Тай обсудил отмену пошлин и санкций, а также пояснил позицию Пекина о китайской модели экономического развития.

Как передает Report, об этом заявляет Центральное телевидение Китая.

"Китайская сторона провела переговоры об отмене тарифов и санкций, а также разъяснила свою позицию в отношении китайской модели экономического развития и производственной политики", - говорится в сообщении телеканала.

Подчеркивается, что стороны договорились продолжить контакты на основании равенства и взаимного уважения, чтобы создать хорошие условия для здорового развития торгово-экономических отношений двух стран и восстановления мировой экономики.

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