Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана

Китай заинтересован в расширении импорта вина и фруктовых соков из Азербайджана.

Китай заинтересован в расширении импорта вина и фруктовых соков из Азербайджана.

Об этом Report сообщил советник по экономическим и торговым вопросам посольства Китая в Азербайджане Ма Чи.

По его словам, азербайджанская продукция отличается высоким качеством: "К сожалению, китайские потребители не знакомы с азербайджанской продукцией. Для этого необходимо продвигать азербайджанскую продукцию в Китае. Считаю, что в этом направлении должны быть реализованы совместные инициативы".

Напомним, что стоимость экспорта Азербайджана в Китай в прошлом году составила 210 млн долларов США, а за 10 месяцев этого года - 240 млн долларов США, что примерно на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. На долю нефтехимической продукции приходится 95% импорта Китая из Азербайджана. Остальную часть импорта составляют кожа (1,9 млн долларов США), напитки и вино (340 тыс. долларов США), какао и другие товары (320 тыс. долларов США).