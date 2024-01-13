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Китай, Азербайджан и РФ стали крупнейшими покупателями пиломатериалов на БУТБ 

Китай, Азербайджан и РФ стали крупнейшими покупателями пиломатериалов на БУТБ  В тройку крупнейших покупателей пиломатериалов на Белорусской универсальной товарной бирже в 2023 году вошли Китай, Азербайджан и Россия. Компании из этих стран обеспечили 72 процента от общего объема экспортных сделок с пилопродукцией в натуральном выраж
Бизнес
13 января 2024 г. 18:08
Китай, Азербайджан и РФ стали крупнейшими покупателями пиломатериалов на БУТБ 

В тройку крупнейших покупателей пиломатериалов на Белорусской универсальной товарной бирже в 2023 году вошли Китай, Азербайджан и Россия. Компании из этих стран обеспечили 72 процента от общего объема экспортных сделок с пилопродукцией в натуральном выражении. При этом в целом по сравнению с 2022 годом биржевой экспорт пиломатериалов вырос почти в два раза – до 1,4 млн кубометров.

Как передает Report, об этом рассказали sb.by в пресс-службе БУТБ.

В качестве покупателей выступили резиденты 17 государств.

"Положительная динамика, которой удалось достичь по итогам прошлого года, обусловлена прежде всего высокой активностью участников биржевого рынка. Это подтверждает и статистика. К примеру, если в начале 2023-го в торгах участвовали в среднем 20 продавцов и десять покупателей, то в четвертом квартале количество продавцов увеличилось более чем в три раза, а покупателей – в семь раз. В результате в три раза выросли объемы выставляемого ресурса и в четыре раза – проданного", – отметил пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

Кроме того, отмечается позитивное влияние на объемы экспортных продаж механизма биржевых адресных сделок, который был внедрен на бирже в июне 2023 года.

"Как и ожидалось, новый механизм оказался востребованным у белорусских и зарубежных компаний. В прошлом году им воспользовались резиденты девяти стран. Всего было заключено 254 адресных сделок общим объемом 358 тысяч кубометров. Рассчитываем, что в 2024 году эти показатели будут еще выше. Так, уже в первые дни января были зарегистрированы адресные сделки с компаниями из Азербайджана, России и Узбекистана. Общая сумма контрактов составила более 1,2 млн долларов", – обратил внимание Р.Янив.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Belarusdan taxta-şalban idxal edən ölkələr sırasında ilk üçlükdədir

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