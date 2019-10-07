Кыргызстан попросил правительство Азербайджана увеличить квоты на транзитные перевозки

Министерство транспорта и дорог КР попросило у правительства Азербайджана увеличить квоту на транзитные перевозки.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, такое заявление было озвучено в понедельник заместителем министра Женишбеком Ногойбаевым в ходе третьего заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

По его словам, на сегодня у Кыргызстана имеется 50 квот на транзитные перевозки.



«Нам выдано 50 квот, они полностью уже задействованы. Мы обращались в вашу страну, чтобы вы нам добавили еще квоты. В октябре мы ожидаем транспортную делегацию из Республики Азербайджан. По прибытию этой делегации мы надеемся, что разрешение на получение дополнительных квот на перевозки будут удовлетворены», - сказал он.



В свою очередь первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эюбов сказал, что знаком с этой проблемой: «Мы к этому вопросу отнесемся со всей серьезностью».