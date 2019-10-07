Кыргызстан предложил Азербайджану создание совместных предприятий

Министерство экономики Кыргызстана предложило Азербайджану сотрудничать в сельском хозяйстве, создав совместные предприятия.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, такое предложение было озвучено в понедельник заместителем министра экономики Султаном Ахматовым в ходе третьего заседания совместной межправительственной комиссии по экономическому и гуманитарному сотрудничеству между Кыргызской Республикой и Азербайджанской Республикой.

По его словам, Кыргызстан - член ЕАЭС, что является дополнительным плюсом в международном сотрудничестве.



«Со вступлением КР в ЕАЭС проведена большая работа по созданию специализированных лабораторий по соблюдению принципов ХАССП и халал-стандартов. Хотел отметить, что швейная продукция Кыргызстана хорошо пользуется спросом в Казахстане, поэтому предлагаем создать совместные швейные предприятия», - сказал он.



В свою очередь директор Агентства по продвижению и защите инвестиций Адылбек Шумкарбек уулу рассказал об инвестиционных возможностях Кыргызстана.



«За последние 10 лет инвесторы интересуются обрабатывающей отраслью. Эта отрасль начала активно развиваться. Также инвесторам интересна горнодобывающая отрасль, мы работаем с инвесторами из Канады, Европы, Китая и Казахстана. Потенциал данной отрасли значительно высокий. За последние 5 лет развиваются IT-технологии, здесь у нас либеральный закон, который освобождает от всех налогов, имеются хорошие преференции. В сельском хозяйстве и переработке сельхозпродукции также имеются налоговые преференции. В КР существуют специальные экономические зоны, где предприятия полностью освобождены от налогов, также здесь существуют большие преференции в области таможенных пошлин», - рассказал он.

В ходе заседания первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов предложил провести в 2020 году совместный бизнес-форум.

Как сказал К.Боронов, для развития торгово-инвестиционных отношений необходимо проводить бизнес-форумы и выставки, чтобы активизировать сотрудничество и расширить контакты.

«К сожалению, цифры говорят о том, что Азербайджан и Кыргызстан не в полной мере используют потенциал торгово-экономического сотрудничества», - сказал первый вице-премьер-министра.



По его словам, товарооборот между странами небольшой, в 2018 году составил около 5 млн долларов США: «По итогам 6 месяцев 2019 года рост товарооборота составил 170%. Мы заинтересованы в экспорте в Азербайджан экологической продукции как мед, картофель, фасоль, мясной продукции. Азербайджан имеет потенциал экспорта в КР масла, семен и т.п.», - сказал он.

