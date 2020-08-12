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Кипр усложняет процедуру получения гражданства за инвестиции

Кипр усложняет процедуру получения гражданства за инвестиции Спрос на кипрскую недвижимость со стороны иностранных инвесторов в последние несколько недель вырос в полтора раза по сравнению с уровнем начала года
Бизнес
12 августа 2020 г. 21:08
Кипр усложняет процедуру получения гражданства за инвестиции

Власти Кипра намерены изменить условия программы получения гражданства республики в обмен на инвестиции и покупку недвижимости.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсант", об этом сообщает международная консалтинговая компания Henley & Partners. В ее распоряжении оказалась итоговая версия кипрского миграционного законодательства с внесенными в него изменениями.

Изменения в миграционном законодательстве Кипра:

  • обязательные взносы в благотворительные фонды при получении гражданства в обмен на инвестиции выросли со 150 тыс. до 200 тыс. евро;
  • «политически значимые лица» (главы государств и высокопоставленные чиновники, депутаты, судьи, мэры городов, офицеры вооруженных сил, послы и т. д.), переставшие ими быть год и более назад, теперь должны доказать источник происхождения капиталов;
  • уточняется понятие «несовершеннолетний ребенок»: это не состоящий в браке ребенок супругов или партнеров, которому не исполнилось 18 лет, усыновленный (удочеренный) или внебрачный;
  • родители супруга (супруги) главного заявителя могут участвовать в программе в качестве зависимых заявителей, если они приобретут на Кипре дополнительную недвижимость стоимостью не менее 500 тыс. евро;
  • необходимо наличие у главного заявителя справки об отсутствии судимости, выданной страной проживания не менее чем за шесть месяцев до подачи документов (раньше этот срок составлял три месяца);
  • изменилось количество граждан Кипра, которых должен трудоустроить инвестор (девять человек вместо пяти).

Остальные правила остались без изменений. Как сообщила ранее кипрская ассоциация застройщиков, спрос на кипрскую недвижимость со стороны иностранных инвесторов, в том числе из России, в последние несколько недель вырос в полтора раза по сравнению с уровнем начала года. По данным Forbes, за время пандемии коронавируса COVID-19 обеспеченные россияне стали чаще интересоваться видом на жительство в других странах и получением второго гражданства.

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