KIA перезапускает бренд с новым логотипом

Новый логотип будет представлять из себя три соединенные буквы

Корейский автомобильный гигант Kia в начале нового 2021 года сменит логотип.

Как передает Report, новый логотип будет представлять из себя три соединенные буквы. Они могут быть выполнены в двух цветах: черном и белом.

Фирменный логотип сменится уже в начале года, рассказал изданию Automotive News генеральный директор корейского концерна Хо Сун Сона.

Ребрендинг произойдет в рамках глобального плана под названием Plan S. Он включает в себя переключение бренда на электрокары и гибридные модели автомобилей. От бензиновых двигателей компания намерена двигаться в сторону экологичного транспорта.

В планах концерна — уже к 2025 году пополнить свой модельный ряд минимум 11 электрокарами. На это Kia потратит 25 миллиардов долларов США.