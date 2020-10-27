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KIA перезапускает бренд с новым логотипом

KIA перезапускает бренд с новым логотипом Новый логотип будет представлять из себя три соединенные буквы
Бизнес
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27 октября 2020 г. 15:21
KIA перезапускает бренд с новым логотипом

Корейский автомобильный гигант Kia в начале нового 2021 года сменит логотип.

Как передает Report, новый логотип будет представлять из себя три соединенные буквы. Они могут быть выполнены в двух цветах: черном и белом.

Фирменный логотип сменится уже в начале года, рассказал изданию Automotive News генеральный директор корейского концерна Хо Сун Сона.

Ребрендинг произойдет в рамках глобального плана под названием Plan S. Он включает в себя переключение бренда на электрокары и гибридные модели автомобилей. От бензиновых двигателей компания намерена двигаться в сторону экологичного транспорта.

В планах концерна — уже к 2025 году пополнить свой модельный ряд минимум 11 электрокарами. На это Kia потратит 25 миллиардов долларов США.

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Версия на английском языке Kia to relaunch brand with new logo
Версия на азербайджанском языке KIA loqotipini dəyişir

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