​Ketchum расширяет партнерскую сеть и деятельность в Восточной Европе

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Международная коммуникационная сеть Ketchum заключила договор о предоставлении статуса эксклюзивного партнера с RED Communications, лидирующим коммуникационным агентством Азербайджана.

Как сообщает Report со ссылкой на RED Communications, вступающее в силу немедленно соглашение стало итогом более чем трехлетнего успешного взаимодействия RED Communications с Ketchum Maslov - московским офисом глобальной сети.

По словам Дэвида Галлахера (David Gallagher), старшего партнера и СЕО Ketchum в Европе, за последнее десятилетие компания накопила уникальный опыт в Центральной и Восточной Европе: "Мы продолжим совершенствовать эти навыки на рынке со значительным потенциалом. Подписание нового договора будет способствовать усилению позиций Ketchum в Восточной Европе: теперь у Ketchum 17 собственных офисов и агентств-партнеров в регионе Европа, Ближний Восток и Африка".

"У наших партнеров в Азербайджане высокопрофессиональная, опытная команда и замечательные клиенты. Мы будем рады помочь клиентам RED Communications, которые заинтересованы в выходе на международные рынки", - добавил Д.Галлахер.

Управляющий партнер RED Communications Татьяна Микаилова заявила, что они рады подписанию официального соглашения и укреплению связей с Ketchum: "Это важное событие для нас и для азербайджанского рынка PR-услуг".

Отметим, что RED Communications было основано в 2009 году в Баку. Агентство оказывает услуги по стратегическому PR, BTL-услугам и цифровым коммуникациям, а среди его клиентов – известные азербайджанские и международные компании, государственные и некоммерческие организации. Основные области специализации агентства – управление репутацией, выстраивание и поддержание отношений со СМИ, кризисные и цифровые коммуникации.

Ketchum – ведущая международная коммуникационная сеть с офисами в более 70 странах мира на шести континентах. Ketchum предоставляет клиентам услуги в области стратегического консалтинга, создает и реализует коммуникационные программы, обеспечивая креативные идеи и измеряемые результаты. Все это способствует построению брендов и репутации клиентов.