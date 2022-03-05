Kering, владеющая Gucci и Balenciaga, закрывает магазины в России

Группа Kering, объединяющая ряд люксовых брендов, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне "нынешней ситуации в Европе".

Группа Kering, объединяющая ряд люксовых брендов, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent, объявила о закрытии своих магазинов в России на фоне "нынешней ситуации в Европе".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении группы.

"На фоне растущих опасений из-за нынешней ситуации в Европе Kering временно закрывает магазины принадлежащих ей домов, которыми группа управляет напрямую в стране. Kering и ее дома продолжат поддерживать местные команды и пристально наблюдать за развитием ситуации", - сообщила Группа Kering.

Группа Kering была основана в 1962 году, в нее входят бренды Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Dodo, Qeelin, Ulysse Nardin и Girard-Perregaux.