Керем Гасанов: В этом году на аукционах выставлено свыше 500 государственных объектов

Баку. 22 ноября. REPORT.AZ/ "Мы подняли перед правительством вопрос задолженностей и связанных с социальными выплатами проблем в приватизированных объектах".

Как сообщает Report, об этом заявил журналистам председатель Госкомитета по вопросам имущества Керем Гасанов на церемонии открытия Азербайджанской международной выставки недвижимости и инвестиций (RecExpo II).

“Мы выдвинули новые предложения по реструктуризации и списанию старых долгов. Это означает начало новой эры приватизации. В этом году проведено более 10 аукционов, на которых выставлено на продажу свыше 500 государственных предприятий и объектов. Иностранных инвесторов интересуют, в основном, предприятия в нефтехимическом, машиностроительном и аграрном секторах", - отметил К.Гасанов.