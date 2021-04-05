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Казахстан вновь вводит временный запрет на прием грузов в Китай

Казахстан вновь вводит временный запрет на прием грузов в Китай Запрет на прием груза в КНР был введен 1 марта из-за жестких ограничительных антиковидных мер, введенных в Китае
Бизнес
5 апреля 2021 г. 10:31
Казахстан вновь вводит временный запрет на прием грузов в Китай

Железнодорожная нацкомпания Казахстана "Казахстан темир жолы" (КТЖ) с понедельника вводит временный запрет на перевозку всех грузов в Китай, кроме груза в контейнерах.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба "КТЖ – Грузовые перевозки".

"С 5 по 15 апреля текущего года вводится временный запрет на перевозку всех грузов, за исключением в контейнерах, в направлении станции Достык, далее в Китай. Главная причина такого решения – несвоевременный прием груженых составов со стороны КНР", – говорится в информации.

Поясняется, что мера вводится для "снижения вагонопотока и организации эффективного процесса передачи прорастающих вагонов на международных стыках".

По данным компании, на сегодняшний день временно оставлено от движения более 140 поездов. Еще 1 900 крытых вагонов с продовольственными грузами простаивают в ожидании приема более 4 месяцев. "Данную меру также поддерживает бизнес-сообщество и относится с пониманием", – уточняется в сообщении.

Как сообщалось, запрет на прием груза в КНР был введен 1 марта из-за жестких ограничительных антиковидных мер, введенных в Китае. 15 марта запрет был снят.

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