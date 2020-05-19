Казахстан утвердил план по восстановлению экономики

Правительство Казахстана утвердило комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год, который направлен на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и повышение доходов населения.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Аскар Мамин.



«Документ детально обсужден и согласован со всеми заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, Нацпалатой «Атамекен» и бизнес-ассоциациями. Предлагаемые меры предусматривают значительное расширение механизма финансирования и льготного кредитования, в том числе микробизнеса, активное применение инструментов гарантирования и возмещения экспортных затрат», – сказал он.

Также будет применяться практика заключения форвардных и долгосрочных контактов, продолжил премьер. Снизится нагрузка и упростится налоговое администрирование. Будут применены отсрочки по налогам, займам, отменены отдельные штрафы и сборы, минимизированы административные барьеры. Будут внедрены подходы по стимулированию спроса на рынке жилищного строительства, отечественного производства в сфере услуг.

«В целом предусмотренные в комплексном плане меры дают возможность восстановления активности ряда отраслей, в которых заняты свыше 6 млн человек. Одобряем данный план», – подчеркнул он.

При этом Мамин поручил первым руководителям государственных органов и организаций, акимам регионов обеспечить качественную реализацию плана в установленные сроки.

Заместителям премьер-министра поручено взять на контроль реализацию мероприятий по своим направлениям. «Еще один важный момент – по поручению главы государства в связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках будет сформирован в новой редакции стратегический план развития до 2025 года. Он определит основные ориентиры экономического курса страны на среднесрочный период, включая проведение институциональных и структурных реформ. Приоритетом станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраиваемой в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости. Поручаю министерству национальной экономики до 1 июля 2020 года внести в правительство проект новой редакции стратегического плана», – подчеркнул он.