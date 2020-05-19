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Казахстан утвердил план по восстановлению экономики

Казахстан утвердил комплексный план по восстановлению экономики

Правительство Казахстана утвердило комплексный план по восстановлению экономического роста на 2020 год, который направлен на стимулирование деловой активности, поддержку занятости и повышение доходов населения. 

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил премьер-министр страны Аскар Мамин.


«Документ детально обсужден и согласован со всеми заинтересованными сторонами и бизнес-сообществом, Нацпалатой «Атамекен» и бизнес-ассоциациями. Предлагаемые меры предусматривают значительное расширение механизма финансирования и льготного кредитования, в том числе микробизнеса, активное применение инструментов гарантирования и возмещения экспортных затрат», – сказал он. 

Также будет применяться практика заключения форвардных и долгосрочных контактов, продолжил премьер. Снизится нагрузка и упростится налоговое администрирование. Будут применены отсрочки по налогам, займам, отменены отдельные штрафы и сборы, минимизированы административные барьеры. Будут внедрены подходы по стимулированию спроса на рынке жилищного строительства, отечественного производства в сфере услуг.

«В целом предусмотренные в комплексном плане меры дают возможность восстановления активности ряда отраслей, в которых заняты свыше 6 млн человек. Одобряем данный план», – подчеркнул он. 

При этом Мамин поручил первым руководителям государственных органов и организаций, акимам регионов обеспечить качественную реализацию плана в установленные сроки. 

Заместителям премьер-министра поручено взять на контроль реализацию мероприятий по своим направлениям. «Еще один важный момент – по поручению главы государства в связи с резко изменившейся ситуацией в мировой и национальной экономиках будет сформирован в новой редакции стратегический план развития до 2025 года. Он определит основные ориентиры экономического курса страны на среднесрочный период, включая проведение институциональных и структурных реформ. Приоритетом станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении ее самодостаточности, конкурентоспособном несырьевом секторе, качественных инвестициях и встраиваемой в региональные и глобальные цепочки добавленной стоимости. Поручаю министерству национальной экономики до 1 июля 2020 года внести в правительство проект новой редакции стратегического плана», – подчеркнул он.

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