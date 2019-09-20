Казахстан сократил экспорт товаров и услуг почти на 4%

Товарооборот РК за семь месяцев текущего года составил 53,8 млрд долларов, увеличившись на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее (52,9 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, рост товарооборота в текущем году обусловлен увеличением импорта на 11,7%. Сумма за семь месяцев составила 20,9 млрд долларов, доля в товарообороте – 38,8% (годом ранее – 18,7 млрд долларов, или 35,3% от товарооборота).

Экспорт товаров и услуг, в свою очередь, сократился на 3,7% за год и составил 32,9 млрд долларов. При этом в целом за 12 месяцев 2018 года экспорт товаров и услуг составил 61 млрд долларов при годовом росте на 26,1%.

Правительство стремится к диверсификации рынков сбыта и экспорта товаров и услуг. Одной из главных задач государства является увеличение объема несырьевого экспорта, для этого создаются различные условия. К 2022 году объем экспорта несырьевых товаров и услуг РК должен достигнуть 31,8 млрд долларов, при этом в 2018 году, по плану, он должен был составить 22,7 млрд долларов.

Министр индустрии и инфраструктурного развития на заседании правительства весной 2019 года отметил, что в 2018 году несырьевой экспорт Казахстана составил 15,7 млрд долларов и вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1% (в 2017 году было 15,6 млрд долларов). Сейчас 72,3% всего экспорта занимают минеральные продукты, сумма равна 23,8 млрд долларов. Из них 21,9 млрд долларов – это топливно-энергетические товары, на которые приходится 66,5% в структуре экспорта. Металлы и изделия из них составили 14,6% в экспорте, или 4,8 млрд долларов, а продукты животного и растительного происхождения и готовые продовольственные товары – всего 5,7%, или 1,9 млрд долларов.

4 сентября текущего года распоряжением премьер-министра РК утверждена дорожная карта по продвижению экспорта несырьевых товаров и услуг. В рамках дорожной карты особое внимание уделяется внутренним и внешним барьерам. Их устранение позволит сократить негативные факторы и последствия, с которыми сталкиваются отечественные производители и экспортеры при продвижении отечественной продукции на внешние рынки. Дорожной картой предусмотрено 81 мероприятие, в том числе 52 мероприятия по продвижению экспорта несырьевых товаров и 29 мероприятий по развитию экспорта услуг.

В Казахстане создано «единое окно» для экспортеров – QazTrade. QazTrade будет выступать в роли агента между экспортером и государственными органами. В рамках «единого окна» сконцентрируют все меры поддержки экспортеров. Упор будет сделан на цифровизации. Планируется производить электронный мониторинг цен. Как сообщил ранее министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, QazTrade раньше существовал как Центр развития торговой политики и в основном занимался аналитическими исследованиями.

«Торговые представительства Казахстана за рубежом будут являться «внешними офисами». До конца текущего года Казахстан планирует расширить сеть торговых представительств, которые будут открыты в КНР, Турции, Индии, Иране, Узбекистане, Афганистане, Польше и Чехии», – сообщил Б.Султанов.

За семь месяцев текущего года больше всего товаров и услуг было экспортировано в Италию: 4,7 млрд долл. США (годом ранее – 6,6 млрд долларов). Экспорт в Китай и Россию составил 4,6 млрд и 3 млрд долларов соответственно. Замыкают ТОП-5 стран – партнеров по экспорту из РК Нидерланды и Франция: 2,3 млрд и 2,2 млрд долларов соответственно. В десятку также вошли Республика Корея, Испания, Турция, Швейцария и Узбекистан.