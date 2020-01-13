Казахстан сократил квоту на привлечение иностранных рабочих

Предельно допустимое количество иностранной рабочей силы, разрешенное к привлечению работодателями для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2020 год, составило 29 292 единицы, или 0,32% по отношению к численности рабочей силы в республике.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты населения РК.

Квота была сокращена на 40% по сравнению с количеством, утвержденным в 2019 году (48 700 единиц), в том числе по третьей категории (специалисты) – на 37% и четвертой категории (квалифицированные рабочие) – на 23%. Актюбинская, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Северо-Казахстанская области полностью отказались от привлечения иностранных работников по четвертой категории и планируют покрыть потребности работодателей за счет местных специалистов. Принятие квоты позволит защитить внутренний рынок труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы, трудоустроить больше казахстанских кадров, а также удовлетворит спрос работодателей на квалифицированную иностранную рабочую силу.