Казахстан сформировал пул из 2000 инвестпроектов

Для активизации инвестиционной деятельности Кабинет министров Казахстана сформировал пул из более двух тысяч проектов на сумму 44 трлн тенге (порядка 116 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал премьер-министр Аскар Мамин

«Наибольший потенциал для привлечения инвестиций имеют обрабатывающая промышленность, топливно-энергетический и агропромышленный комплексы, туризм, здравоохранение, транспорт и логистика и другие. Для каждой из этих отраслей определены конкретные целевые индикаторы по привлечению инвестиций», – сказал он.

В рамках координационного совета по привлечению инвестиций регулярно решаются практические вопросы реализации инвестпроектов и совершенствования бизнес-климата в стране, продолжил Мамин.

«Одним из важнейших приоритетов работы правительства является создание продуктивных рабочих мест. Этому будет способствовать реализация инвестиционных проектов, которые предполагают переход на новый технологический уровень организации производства товаров и услуг, что приведет к росту производительности труда до 8,2 млн тенге на человека (в 2019 г. – 7,4 млн тенге на человека)», – подчеркнул глава кабмина.

В 2020 году, по его словам, во всех сферах экономики будет создано 430 тысяч новых рабочих мест, в том числе с высокой производительностью.

«Основными источниками станут сфера услуг, в первую очередь это туризм, торговля и строительство, а также отрасли реального сектора, в том числе обрабатывающая промышленность и АПК», – отметил он.

Помимо этого, на особом контроле правительства находится вопрос обеспечения населения жильем и качественной инфраструктурой, продолжил Мамин.

«В 2020 году будет построено 15 млн кв. м жилья. Более 150 тысяч семей получат жилье. В 2020 году начнется модернизация 11 очистных сооружений. В целом до 2024 года предусматривается завершение модернизации и реконструкции 53 очистных сооружений на 328 млрд тенге. В результате реализации 44 проектов по газификации охват населения доступом к природному газу увеличится на 1,2 млн человек», – почдеркнул он.

Также для повышения качества жизни сельского населения в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі» будет реализовано более 800 проектов по развитию качественной инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры в 190 селах в соответствии с новыми стандартами, уточнил Мамин. «В целом на предстоящие семь лет предусмотрено 900 млрд тенге на модернизацию инфраструктуры более 3,5 тысяч сел», – резюмировал он.



