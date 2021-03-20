Казахстан привлекает крупных инвесторов на развитие фармкластеров

Казахстан также готовится к выпуску собственной вакцины

В начале пандемии ни одна страна не была готова к резким скачкам потребления лекарственных средств, в том числе и Казахстан.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу правительства. Система закупа, поставки и распределения лекарственных средств имела плановый подход. Но в прошлом году произошла вынужденная перезагрузка системы. Какие именно рассказал председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

В первую очередь изменения коснулись вопроса логистики, также была пересмотрена система подсчета лекарств. Так, например, если ранее на транспортировку продукции затрачивалось до 2 недель, то сейчас можно в течение суток доставить лекарство в любую точку страны.

В вопросе, связанным с хранением товара, сейчас применяется система кросс-докинга. Чтобы решить проблему дефицита лекарственных средств, было принято решение о создании двухмесячного запаса. Был сделан прогноз двухмесячного потребления и определены 44 позиции наиболее дефицитных препаратов.

В настоящее время этот запас хранится на четырех хабах. Кстати, подход к такому рассредоточенному хранению позволяет наиболее оперативно распределять необходимые препараты по регионам. «Таким образом система сейчас работает более слаженно: как только происходит сверхпотребление, мы день в день отдаем товар и оформляем следующий закуп. Это позволило нам реагировать сегодня в течение полусуток на любую потребность», — сказал председатель правления «СК-Фармация» Ерхат Искалиев.

Говоря о производстве вакцин от коронавирусной инфекции, Е. Искалиев отметил работу Карагандинского фармацевтического Комплекса, который в настоящее время выпускает препарат «Спутник V». «Многие эксперты отметили достаточно быстрое реагирование, налаживание производства. На сегодняшний день это единственный сборщик вакцины, ни в одной стране это не делается. По-своему это тоже прорыв. Вопрос в том, что имеем стабильную квоту, которая подписана на 2 млн доз. Часть объема была из России, сейчас основной идет из КФК», — отметил председатель правления «СК-Фармация».

Также Казахстан сейчас готовится к выпуску собственной вакцины. Привлекая крупных инвесторов Big Pharma на развитие фармкластеров, Казахстан ведет борьбу за то, что они пришли на отечественный рынок. Одна из причин тому — консолидация контрактов в «СК-Фармация». Также важно учитывать то, какие условия может предложить Казахстан с точки зрения освобождения от валютных рисков. Переговоры ведутся с такими компаниями как Roche, Pfizer.

«Мы отдельно рассматриваем вопрос страновых программ, которые они обеспечивают – Novartis. Здесь очень важный вопрос в том, какое будет потребление с нашей стороны. Второе – какие тренды по лекарствам они предлагают. Мы должны понимать, что, например, Россия сама по себе большой конкурент. И в России как минимум в 10 раз больше рынок. Но у нас есть другие преимущества – мы быстрее можем какие-то вещи сделать», — добавил он.

