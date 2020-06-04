Казахстан предлагает перенести министерскую конференцию ВТО

Члены Всемирной торговой организации (ВТО) обсуждают предложение Казахстана о проведении в июне 2021 года 12-й Министерской конференции ВТО в Нур-Султане, которая была перенесена из-за пандемии COVID-19.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте организации.

"Первоначально конференцию планировалось провести в столице Казахстана Нур-Султане 8-11 июня 2020 года, но она была отложена из-за вспышки COVID-19. В конце апреля Казахстан проинформировал членов ВТО о том, что он по-прежнему готов принять конференцию в июне 2021 года в Нур-Султане, и попросил председателя Генерального совета провести консультации с членами ВТО по этому предложению", – говорится в информации.

Согласно пресс-релизу, председатель Генерального совета ВТО, посол Новой Зеландии Дэвид Уолкер намерен продолжить консультации с членами организации с целью установления точной даты проведения конференции на следующем заседании Генерального совета в июле текущего года. При этом отмечается, что "с учетом неопределенности, вызванной пандемией COVID-19, любой набор дат будет считаться "рабочей гипотезой" и что по мере прояснения обстоятельств (с пандемией) потребуется постоянная оценка и обзор (решения)".

Ранее, в марте, министерство торговли и интеграции Казахстана сообщило, что решение вопроса об изменении времени или места проведения министерской конференции ВТО будет принимать Генеральный совет ВТО. Ожидалось, что на встречу приедут министры торговли 164 стран – участниц ВТО, а общее количество участников превысит 4-5 тыс. человек.