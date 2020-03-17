Казахстан не останавливает грузовые перевозки с Китаем

Казахстан не прекращает железнодорожные грузовые перевозки с Китаем, несмотря на вспышку коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба национальной компании "Казахстан темир жолы" (КТЖ).

"На международных стыковых пунктах с КНР перевозки осуществляются в штатном режиме. Из-за вспышки коронавирусной инфекции движение грузовых поездов не останавливается", – говорится в информации.

Как отмечается в пресс-релизе, с железнодорожниками ежедневно проводится инструктаж, раздаются памятки о мерах профилактики. Сотрудников обязали носить маски, ведутся мероприятия по дезинфекции рабочих мест. Машинисты на въезде и выезде проверяются тепловизором. После прибытия на станцию железнодорожники проходят дополнительную проверку в центральной районной больнице.

"Введение чрезвычайного положения в стране в связи с эпидемией коронавируса не повлияло на грузовые перевозки. На станциях приняты очень серьезные меры безопасности, отработан алгоритм приема и отправки поездов, ограничены контакты с китайскими специалистами", – сказал главный инженер КТЖ Батыр Котырев, слова которого приводятся в сообщении.

"Казахстан темир жолы" (КТЖ) – транспортно-логистическая компания, входит в состав госфонда национального благосостояния "Самрук-Казына". Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры.