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Казахстан назвал ТОП-5 исхода трудовых мигрантов

Казахстан назвал ТОП-5 исхода трудовых мигрантов В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц
Бизнес
21 апреля 2021 г. 12:55
Казахстан назвал ТОП-5 исхода трудовых мигрантов

По состоянию на 1 апреля 2021 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляют трудовую деятельность 14 794 иностранных гражданина.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Среди разрешений на привлечение иностранной рабочей силы (ИРС) имеются следующие категории: 648 разрешений по первой (руководители и их заместители), 3 240 – по второй категории (руководители структурных подразделений).

Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 7 397 и 491 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены – 1 329 человек, а в рамках корпоративного перевода – 1 689 человек.

На данный момент в Казахстане насчитывается 1 641 работодатель, использующий ИРС. На них работают более 489 тыс. граждан Казахстана, что составляет 97% от общей численности работников.

Основными странами исхода трудовых мигрантов являются Китай – 3 617 человек, Турция – 1 490 человек, Индия – 1 098 человек, Великобритания – 947 человек, Узбекистан – 1 369 человек.

Напомним, что в целях защиты внутреннего рынка труда Министерством труда и социальной защиты населения РК ежегодно устанавливается квота на привлечение в республику иностранных специалистов. В 2021 году размер квоты составил 0,31% к рабочей силе или 29,3 тыс. единиц.

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