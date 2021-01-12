Казахстан назвал квоту на привлечение иностранных работников в 2021 году

На сегодняшний день на 1,7 тыс. предприятиях работают 14,6 тыс. иностранных граждан

Ежегодная квота на привлечение в Казахстан иностранной рабочей силы (ИРС) на основании потребности работодателей в текущем году составила 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 29,3 тыс. единиц.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба министерства труда и социальной защиты населения РК.

На сегодняшний день на 1,7 тыс. предприятиях работают 14,6 тыс. иностранных граждан, при этом доля сотрудников-казахстанцев в организациях составляет 96%.

Среди разрешений на привлечение ИРС в 2021 году имеются следующие категории: 1 354 разрешения по первой (руководители и их заместители), 7 510 – по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть привлеченной ИРС относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям – 12 235 человек и 4 170 человек соответственно. Также на сезонные работы привлечены 2 976 человек.

В прошлом году во исполнение поручения главы государства для защиты внутреннего рынка труда от неквалифицированной иностранной рабочей силы и сохранения рабочих мест для казахстанцев квота для привлечения ИРС была сокращена на 40% по сравнению с 2019 годом, покрывая при этом потребность работодателей в дефицитных профессиях.

В 2020 году местными исполнительными органами выдано и продлено разрешений работодателям для привлечения ИРС в размере 17,3 тыс. единиц (59% от утвержденной квоты). В 2020 году была проведена 71 проверка предприятий, привлекающих более 30 человек из числа ИРС, что позволило выявить 608 нарушений.

По результатам проверок работодателям выданы 113 предписаний, возбуждено 50 административных дел на сумму более 8,4 млн тенге. По итогам проведенных работ отозвано 32 разрешения на привлечение ИРС.

Стоит отметить, что в сравнении с 2019 годом в 2020 году снизилось количество выявленных нарушений трудового и миграционного законодательства (с 1 006 до 608 случаев), а также диспропорция в оплате труда сократилась с 479 случаев до 1.