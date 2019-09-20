Казахстан намерен расширить экспорт трансформаторов в Азербайджан

Завод по производству трансформаторного оборудования в Шымкенте планирует выходить на внешние рынки и наладить экспорт в соседние страны, в том числе и в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, ожидается, что 50% производимой на заводе продукции будет экспортироваться в зарубежные государства.

«Мы планируем отправлять наши трансформаторы в такие страны, как Кыргызстан, Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан и Туркменистан. Ввиду территориальной близости, поставлять будем оперативно», - сказал руководитель проекта Еркебулан Ильясов.

Отметим, что завод по производству трансформаторного оборудования в Шымкенте выпускает электротехнические устройства напряжением от 110 до 500 киловатт. Производственная мощность завода - 120 трансформаторов в год.