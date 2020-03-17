Казахстан намерен отдельные категории МСБ освободить от налога на имущество

В Казахстане из-за введенного в стране режима чрезвычайного положения планируется ввести налоговые стимулы для отдельных категорий МСБ.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом на заседании правительства сообщил министр национальной экономики Руслан Даленов.

«Это крупные объекты торговли, кинотеатры, театры, выставки, спортивные объекты. Предлагается данную категорию освободить от налога на имущество для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей сроком на один год», - рассказал министр.

Он добавил, что правительство рассматривает и другие меры поддержки бизнеса. Среди них - приостановка начисления пени на один квартал, перенесение срока налоговой отчетности за III квартал, снижение количества проверок среднего бизнеса, для предпринимателей облегчат доступ к тенговому финансированию при синхронизации программ «ДКБ - 2025» и «Экономика простых вещей».

«Во-первых, будет расширено кредитование на 400 млрд тенге (920,4 млн долларов США) до 1 трлн тенге (2,3 млрд долларов США). Средства будут, в первую очередь, предоставлены отечественным производителям для снижения импортозависимости и обеспечения продовольственной безопасности. По госпрограмме «ДКБ - 2025» верхний порог кредита будет увеличен до 7 млрд тенге (16,1 млн долларов США). Для покрытия текущих расходов предлагается расширить финансирование оборотных средств бизнеса», - отметил он.

Во-вторых, конечная ставка будет унифицирована и составит 6%, будут сняты отраслевые ограничения в «ДКБ 2025» и расширен перечень приоритетных товаров по программе «Экономика простых вещей».



«Для решения вопроса нехватки залогов по программе «ДКБ 2025» для среднего бизнеса предлагается увеличить сумму кредита до 1 млрд тенге (2,3 млн долларов США), по которому будет предоставляться гарантирование в размере 50%. Для микро и малого бизнеса предлагается сумму кредита увеличить до 360 млн тенге (828,4 тысячи долларов США) с предоставлением гарантий до 85%. В целом, будет упрощен механизм выдачи гарантий», - рассказал Руслан Даленов.

Помимо увеличения кредитования предусматриваются и налоговые стимулы. Предполагается освобождение от НДС на импорт биологических активов АПК, включающих крупный рогатый скот и племенных цыплят. Также, почти 7 тыс. сельхозтоваропроизводителей будут освобождены от уплаты налога на земли сельскохозяйственного назначения.

«Предлагается освободить от налогов на доходы индивидуальных предпринимателей, работающих в общеустановленном режиме. Следует отметить, что доходы предпринимателей, работающих по специальным налоговым режимам, уже освобождены от налогов с начала текущего года. Считаем возможным поддержать предпринимателей, пользующихся общеустановленным режимом», - рассказал министр.

Разрабатывается и новая «Дорожная карта занятости», направленная на обеспечение стабильности на рынке труда. Ее общее финансирование составит 300 млрд тенге (690,3 млн долларов США). Будет создано 120 тысяч рабочих мест за счёт реализации новых инфраструктурных проектов в регионах.

«Реализация таких проектов позволит решить самые актуальные проблемы населения, такие как ремонт дорог, мостов, реконструкция объектов ЖКХ и социальной инфраструктуры… Дополнительно проработаны вопросы субсидирования кредитов и предоставления налоговых стимулов, а также в рамках программы «Экономика простых вещей» будет предоставлена дополнительная тенговая ликвидность до 400 млрд тенге (920,4 млн долларов США). Помимо сохранения деловой активности это позволит создать 160 тысяч новых рабочих мест. В целом, данный пакет срочных мер окажет стабилизирующий эффект на рынок труда и экономику», - рассказал о мерах по поддержке бизнеса Руслан Даленов.