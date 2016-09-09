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    Казахстан может увеличить поставки зерна в Азербайджан

    Страна повысила прогноз экспорта до 8,5 миллиона тонн

    Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Казахстан повысил прогноз экспорта зерна в нынешнем 2016-17 маркетинговом году до 8,5 миллиона тонн с прежнего прогноза в 7,0-7,5 миллиона тонн.

    Как передает Report, об этом сообщили в четверг представители Минсельхоза страны и государственного зернового трейдера Продкорпорация.

    "Текущий баланс зерна прогнозный позволяет обеспечить полностью внутренний рынок и сохранить экспортный потенциал на довольно высоком уровне", - сказал журналистам зампредседателя правления компании Сабит Кашкимбаев.

    По его словам, речь идет о поставках в страны Центральной Азии, Афганистан, Иран, Китай, Азербайджан, Грузию и Россию, а также "на мировые рынки".

    Основными направлениями сбыта зерна из Казахстана остаются страны-соседи по Центральной Азии и Каспию.

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