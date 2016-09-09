Казахстан может увеличить поставки зерна в Азербайджан

Баку. 9 Сентября. REPORT.AZ/ Казахстан повысил прогноз экспорта зерна в нынешнем 2016-17 маркетинговом году до 8,5 миллиона тонн с прежнего прогноза в 7,0-7,5 миллиона тонн.
Как передает Report, об этом сообщили в четверг представители Минсельхоза страны и государственного зернового трейдера Продкорпорация.
"Текущий баланс зерна прогнозный позволяет обеспечить полностью внутренний рынок и сохранить экспортный потенциал на довольно высоком уровне", - сказал журналистам зампредседателя правления компании Сабит Кашкимбаев.
По его словам, речь идет о поставках в страны Центральной Азии, Афганистан, Иран, Китай, Азербайджан, Грузию и Россию, а также "на мировые рынки".
Основными направлениями сбыта зерна из Казахстана остаются страны-соседи по Центральной Азии и Каспию.
News DepartmentАвтор новости
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