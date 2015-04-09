​Казахстан экспортировал в Азербайджан 3,7 тыс. тонн пшеницы

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ В январе-феврале 2015 года Казахстан экспортировал 407,8 тыс. тонн пшеницы и смеси пшеницы и ржи, что на 46,8% меньше, чем в январе-феврале 2014 года.

Как передает Report, об этом сообщил комитет таможенного контроля министерства финансов Республики Казахстан.

В феврале Казахстан экспортировал 213,3 тыс. тонн пшеницы. В страны СНГ Казахстан экспортировал 314,5 тыс. тонн пшеницы, из них в Азербайджан — 3,7 тыс. тонн, Киргизию - 56,3 тыс. тонн, Таджикистан — 99,1 тыс. тонн и Узбекистан — 155,2 тыс. тонн. В январе экспорт пшеницы составил 194,5 тыс. тонн.