На таможне Казахстана для импорта социально значимых продуктов открыт зеленый коридор

В связи с введением чрезвычайного положения в стране Комитет государственных доходов (КГД) Министерства финансов Казахстана для социально значимых продуктов на таможенных границах установил «зеленый коридор».

Как передает Report, об этом центру деловой информации Kapital.kz сообщили в пресс-службе Комитета госдоходов.

Такие меры приняты для бесперебойного обеспечения населения товарами первой необходимости.

По данным КГД, с начала 2019 года объем импорта указанных товаров составил более 872 тысячи тонн на сумму 554,6 млн долларов США.

Так, объем сахара составил 165 тысячи тонн (55,9 млн долларов США); мяса птицы - 148 тысячи тонн (143 млн долларов США); лука - 133 тысячи тонн (30,5 млн долларов США), молока - 118 тысяч тонн (56,8 млн долларов США); капусты - 85 тысяч тонн (24 млн долларов США), моркови - 78 тысяч тонн (14,6 млн долларов США); муки - 322 тонны (284 тысячи долларов США). Всего 19 наименований товаров, отнесенных к социально значимым.

В частности, основные импортеры социально значимых товаров освобождены от применения форм таможенного контроля при оформлении (таможенный досмотр, экспертиза и контроль таможенной стоимости товара).

Кроме того, в настоящее время снижена административная нагрузка на границе по иным категориям бизнеса путем сужения «красного и желтого коридоров».