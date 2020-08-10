Казахстан будет производить вакцину против коронавирусной инфекции

Фармацевтический завод планируется ввести в эксплуатацию в этом году

На строящемся в Жамбылской области Казахстана фармацевтическом заводе планируется выпускать вакцину против коронавирусной инфекции.

Как передает Report, об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Старт строительству биофармацевтического завода по производству вакцин при Научно-исследовательском институте (НИИ) проблем биологической безопасности Комитета наук МОН РК в поселке городского типа Гвардейском Кордайского района был дан в июне 2020 года.

"Строительные работы планируется завершить до конца текущего года. Но, судя по текущей ситуации, строители недели на две отстают по срокам. Выяснив причины отставания, глава региона Бердибек Сапарбаев в ходе недавней рабочей поездки в Кордайский район поручил подрядчикам наверстать упущенное время, подключив на объект дополнительную рабочую силу. «Завод должен быть введен в эксплуатацию в этом году. Это очень важно в условиях пандемии. Здесь планируется выпускать иммунобиологические лекарственные препараты, в том числе и вакцину против коронавирусной инфекции», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Отметим, что завод в Кордайском районе будет выпускать иммунобиологические лекарственные препараты по международному стандарту надлежащей производственной практики (GMP), в том числе вакцину против коронавирусной инфекции, разработкой которой занимаются ученые НИИ в Жамбылской области. На предприятии также будут производиться вакцины против пандемического гриппа, туберкулеза, бруцеллеза, нодулярного дерматита, чумы мелких жвачных животных, контагиозной эктимы овец и коз, оспы овец, бешенства и других инфекционных заболеваний. Планируется производить в год до 60 миллионов доз биофармацевтических препаратов.