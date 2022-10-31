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Катарским инвесторам предложено воспользоваться возможностями в Азербайджане

Катарским инвесторам предложено воспользоваться возможностями в Азербайджане Азербайджан расположен на пересечении важных транспортных узлов и стал транзитным “хабом”, катарские инвесторы могут воспользоваться этой возможностью.
Бизнес
31 октября 2022 г. 13:22
Катарским инвесторам предложено воспользоваться возможностями в Азербайджане
Микаил Джаббаров

Азербайджан расположен на пересечении важных транспортных узлов и стал транзитным хабом, катарские инвесторы могут воспользоваться этой возможностью.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра экономики Микаила Джаббарова с генеральным директором Катарского инвестиционного фонда Мансуром бин Эбрахимом Аль Махмудом.

Были обсуждены вопросы укрепления экономических связей между нашими странами, поощрения совместных инвестиций с Азербайджанским инвестиционным холдингом и Азербайджанской инвестиционной компанией, расширения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, подчеркнуто, что увеличение взаимных инвестиций будет способствовать развитию других отраслей.

На встрече с премьер-министром и министром внутренних дел Катара шейхом Халидом бин Халифой бин Абдулазизом Аль Тани были подчеркнуты успехи, достигнутые под руководством президента Азербайджана Ильхама Алиева, быстрое развитие азербайджано-катарского сотрудничества, важность визитов высокого уровня в расширении связей. Стороны обсудили возможности расширения сотрудничества между двумя странами в энергетике, транспортно-логистической и других сферах экономики.

На встрече с личным представителем эмира Катара шейхом Джасимом бин Хамед аль Тани состоялся обмен мнениями о развитии двусторонних связей, экономических отношений между Азербайджаном и Катаром, взаимовыгодном сотрудничестве, а также укреплении связей в инвестиционно-торговой и других сферах.

В рамках визита в Катар азербайджанская делегация также встретилась с представителями Торгово-промышленной палаты этой страны. На мероприятии было выражено удовлетворение инициативами по расширению сотрудничества между бизнес-кругами наших стран.

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Версия на азербайджанском языке Qətər investorları Azərbaycandakı imkanlardan yararlanmağa dəvət edilib

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