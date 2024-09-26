Катарский министр: Есть перспективы для взаимных инвестиций между странами ССАГПЗ и Азербайджаном

Существуют перспективы для партнерства и взаимных инвестиций между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Азербайджаном в таких секторах как энергетика, горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, туризм, ма

Существуют перспективы для партнерства и взаимных инвестиций между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Азербайджаном в таких секторах как энергетика, горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, туризм, малый и средний бизнес, пищевая промышленность, сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра торговли и промышленности Катара Мохаммед бин Хассан Аль-Малки в Баку на 2-ом экономическом форуме Азербайджан-ССАГПЗ.

Он отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и странами ССАГПЗ вырос более чем в два раза с 2015 по 2023 год - с 612 млн до 1,8 млрд долларов.

Аль-Малки подчеркнул важность развития сотрудничества в таких сферах, как продовольственная безопасность, возобновляемая энергетика, логистика и транспорт, что позволит частному сектору активно участвовать в создании новых инвестиционных партнерств.