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Катарский министр: Есть перспективы для взаимных инвестиций между странами ССАГПЗ и Азербайджаном

Катарский министр: Есть перспективы для взаимных инвестиций между странами ССАГПЗ и Азербайджаном Существуют перспективы для партнерства и взаимных инвестиций между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Азербайджаном в таких секторах как энергетика, горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, туризм, ма
Бизнес
26 сентября 2024 г. 13:24
Катарский министр: Есть перспективы для взаимных инвестиций между странами ССАГПЗ и Азербайджаном

Существуют перспективы для партнерства и взаимных инвестиций между странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) и Азербайджаном в таких секторах как энергетика, горнодобывающая и нефтехимическая промышленность, туризм, малый и средний бизнес, пищевая промышленность, сельское хозяйство и продовольственная безопасность.

Как сообщает Report, об этом заявил советник министра торговли и промышленности Катара Мохаммед бин Хассан Аль-Малки в Баку на 2-ом экономическом форуме Азербайджан-ССАГПЗ.

Он отметил, что торговый оборот между Азербайджаном и странами ССАГПЗ вырос более чем в два раза с 2015 по 2023 год - с 612 млн до 1,8 млрд долларов.

Аль-Малки подчеркнул важность развития сотрудничества в таких сферах, как продовольственная безопасность, возобновляемая энергетика, логистика и транспорт, что позволит частному сектору активно участвовать в создании новых инвестиционных партнерств.

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Версия на азербайджанском языке Qətər rəsmisi: "KƏŞ ölkələri və Azərbaycan arasında qarşılıqlı investisiya üçün perspektivlər var"

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