Катарские компании приглашены инвестировать в Азербайджан

Министр экономики отметил, что сотрудничество между странами в различных сферах успешно развивается, в январе-октябре 2020 года наблюдается рост товарооборота

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в стране Фейсалом бин Абдуллой Гамедом Абдуллой Аль Хинзабом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече был подчеркнут высокий уровень связей между Азербайджаном и Катаром, значение взаимных визитов в развитии сотрудничества. Было отмечено, что в стране высоко ценится поддержка государством Катара справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Министр экономики отметил, что сотрудничество между странами в различных сферах успешно развивается, в январе-октябре 2020 года наблюдается рост товарооборота.

На встрече были обсуждены возможности расширения экономических связей, катарские компании приглашены для инвестирования в Азербайджан и участия в реализации совместных проектов.