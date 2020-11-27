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Катарские компании приглашены инвестировать в Азербайджан

Катарские компании приглашены инвестировать в Азербайджан Министр экономики отметил, что сотрудничество между странами в различных сферах успешно развивается, в январе-октябре 2020 года наблюдается рост товарооборота
Бизнес
27 ноября 2020 г. 14:43
Катарские компании приглашены инвестировать в Азербайджан

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с Чрезвычайным и полномочным послом Государства Катар в стране Фейсалом бин Абдуллой Гамедом Абдуллой Аль Хинзабом.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики.

На встрече был подчеркнут высокий уровень связей между Азербайджаном и Катаром, значение взаимных визитов в развитии сотрудничества. Было отмечено, что в стране высоко ценится поддержка государством Катара справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта в рамках территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Министр экономики отметил, что сотрудничество между странами в различных сферах успешно развивается, в январе-октябре 2020 года наблюдается рост товарооборота.

На встрече были обсуждены возможности расширения экономических связей, катарские компании приглашены для инвестирования в Азербайджан и участия в реализации совместных проектов.

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Версия на английском языке Qatari companies have been invited to invest in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qətər şirkətləri Azərbaycana investisiya yatırmağa dəvət edilib

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