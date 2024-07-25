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Катарская компания проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане

Катарская компания проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане Катарская компания Al Baladi Holding проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане.
Бизнес
25 июля 2024 г. 16:45
Катарская компания проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане

Катарская компания Al Baladi Holding проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом находящийся с визитом в Баку исполнительный директор компании Хани Аль Саяди заявил журналистам.

"Мы планируем в первую очередь инвестировать в сферу питания и напитков в Азербайджане. Кроме того, наша компания проявляет интерес к строительному сектору. Хотел бы отметить, что компания Al Baladi Holding будет сотрудничать с Green Capital Management не только в Азербайджане, но и в Европе и Ближнем Востоке", - сказал Саяди.

Напомним, что сегодня в Баку подписано соглашение о стратегическом партнерстве между компанией Green Capital Management, учрежденной в ОАЭ с азербайджанскими инвестициями, и катарской компанией Al Baladi Holding. Согласно документу, в открытие сетей в Баку будет инвестировано около 5 млн долларов США, что будет способствовать открытию новых рабочих мест.

Подписание этого соглашения знаменует начало партнерства между Green Capital Management и Al Baladi Holding, авторитетным катарским конгломератом, работающим в сферах питания, розничной торговли и гостеприимства. Вместе они планируют расширить франшизы Go Crispy и Tea Time в 27 странах и открыть более 405 новых филиалов в ближайшие годы.

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Версия на английском языке Qatari company interested in Azerbaijan's construction sector
Версия на азербайджанском языке Qətər şirkəti Azərbaycanda tikinti sahəsinə maraq göstərir

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