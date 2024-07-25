Катар импортировал посредством Торгового дома Азербайджана более 400 тонн фруктов и овощей

За последние 4 месяца Катар импортировал через Торговый дом Азербайджана в Дохе более 400 тонн произведенных фруктов и овощей из Азербайджане.

За последние 4 месяца Катар импортировал посредством Торгового дома Азербайджана в Дохе более 400 тонн фруктов и овощей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на сегодняшнем мероприятии "Катар для всего мира" в Баку.

По его словам, Торговый дом является динамичной площадкой для развития взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций между Азербайджаном и Катаром: "Он играет ключевую роль в продвижении продукции и услуг азербайджанских бизнесменов в Катаре, а также помогает катарским предпринимателям изучить возможности инвестиций в Азербайджан. Через Торговый дом Азербайджана мы стремимся расширить торговые связи, привлечь инвестиции и создать благоприятную среду для будущего сотрудничества".

Отметим, что 31 октября 2022 года при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и председателя правления KOBİA Орхана Мамедова состоялось открытие Торгового дома Азербайджана в Дохе.