О нас

Катар импортировал посредством Торгового дома Азербайджана более 400 тонн фруктов и овощей

Катар импортировал посредством Торгового дома Азербайджана более 400 тонн фруктов и овощей За последние 4 месяца Катар импортировал через Торговый дом Азербайджана в Дохе более 400 тонн произведенных фруктов и овощей из Азербайджане.
Бизнес
25 июля 2024 г. 16:03
Катар импортировал посредством Торгового дома Азербайджана более 400 тонн фруктов и овощей

За последние 4 месяца Катар импортировал посредством Торгового дома Азербайджана в Дохе более 400 тонн фруктов и овощей.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель правления Агентства развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) Орхан Мамедов на сегодняшнем мероприятии "Катар для всего мира" в Баку.

По его словам, Торговый дом является динамичной площадкой для развития взаимовыгодного сотрудничества и инвестиций между Азербайджаном и Катаром: "Он играет ключевую роль в продвижении продукции и услуг азербайджанских бизнесменов в Катаре, а также помогает катарским предпринимателям изучить возможности инвестиций в Азербайджан. Через Торговый дом Азербайджана мы стремимся расширить торговые связи, привлечь инвестиции и создать благоприятную среду для будущего сотрудничества".

Отметим, что 31 октября 2022 года при участии министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова и председателя правления KOBİA Орхана Мамедова состоялось открытие Торгового дома Азербайджана в Дохе.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Qatar imports over 400 tons of fruits, vegetables via Azerbaijan Trade House
Версия на азербайджанском языке Qətərə Azərbaycan Ticarət Evi vasitəsilə 400 tondan çox meyvə-tərəvəz idxal edilib

Другие новости из категории

Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества
Азербайджан и Украина обсудили пути углубления торгово-экономического сотрудничества
25 июля 2024 г. 16:47
Катарская компания проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане
Катарская компания проявляет интерес к строительному сектору в Азербайджане
25 июля 2024 г. 16:45
KOBİA: Между Азербайджаном и Катаром начинается новый этап развития экономических и деловых связей
KOBİA: Между Азербайджаном и Катаром начинается новый этап развития экономических и деловых связей
25 июля 2024 г. 15:58
В Азербайджане планируется открыть около 30 ресторанов популярных брендов
ФотоВ Азербайджане планируется открыть около 30 ресторанов популярных брендов
25 июля 2024 г. 15:44
В торговую сферу Азербайджана будет инвестировано 5 млн долларов
ФотоВ торговую сферу Азербайджана будет инвестировано 5 млн долларов
25 июля 2024 г. 15:36
Андреа Хорват: Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии
Андреа Хорват: Белград готов оказать поддержку азербайджанским инвесторам в реализации проектов в Сербии
25 июля 2024 г. 14:06
Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в COP29
Азербайджан пригласил сербских партнеров принять активное участие в COP29
25 июля 2024 г. 12:49
В Азербайджане выросли международные перевозки воздушным транспортом
В Азербайджане выросли международные перевозки воздушным транспортом
25 июля 2024 г. 12:21
В Баку проходит заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Сербии
ФотоВ Баку проходит заседание межправительственной комиссии Азербайджана и Сербии
25 июля 2024 г. 12:20
Азербайджан начал поставку контейнеров в Катар
Азербайджан начал поставку контейнеров в Катар
25 июля 2024 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi