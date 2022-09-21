Каспийский политцентр провел в Нью-Йорке третий ежегодный Каспийский бизнес-форум

Каспийский Политический Центр (КПЦ) провел третий ежегодный Каспийский бизнес-форум в Нью-Йорке при поддержке посольств Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Узбекистана и Организации тюркских государств.

Каспийский Политический Центр (КПЦ) провел третий ежегодный Каспийский бизнес-форум в Нью-Йорке при поддержке посольств Азербайджана, Грузии, Казахстана, Турции, Узбекистана и Организации тюркских государств.

Как передает Report , исполнительный директор КПЦ Эфган Нифти начал форум с приветственной речи и отметил важность такой общей платформы, как Каспийский бизнес-форум, где бизнес-лидеры, эксперты по внешней политике и государственные деятели из США и стран региона могут вести диалог для изучения новых экономических направлений и определения новых возможностей.

"КПЦ с гордостью проводит третий ежегодный Каспийский бизнес-форум, чтобы собрать вместе лучшие умы бизнеса, правительства и некоммерческих организаций для обсуждения новых бизнес-задач и возможностей для Каспийского региона. Для Соединенных Штатов Каспийский регион - это место, где сходятся задачи и возможности", - сказал Э.Нифти.

На первом заседании, модератором которого выступил посол (в отставке - ред.) Ричард Ю. Хогланд, старший эксперт КПЦ, основные спикеры из правительства США и стран Каспийского региона обсудили растущие потребности в увеличении потока энергии, более чистых энергоресурсах и более широкой связи инфраструктуры.

Помощник секретаря Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента Джеффри Пайетт и заместитель помощника администратора Агенства США по международному развитию (USAID) Анжали Каур обсудили возможности и задачи по расширению взаимовыгодного сотрудничества в сфере бизнеса, торговли и инвестиций между США и странами Каспийского региона.

"Большая часть дискуссий на сегодняшнем Форуме посвящена тому, как мы можем работать вместе, чтобы удовлетворить глобальный спрос на энергию, одновременно решая проблему разрушительных последствий и ущерба от изменения климата. Энергетическая безопасность и изменение климата - это серьезные угрозы, но они также открывают возможности для укрепления нашей дружбы и использования экономических преимуществ новых технологий и усовершенствований", - сказал помощник министра Пайетт. "Природный газ Каспийского региона уже играет важнейшую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. Южный газотранспортный коридор является ярким примером этого и показывает, чего можно достичь с помощью цифрового сотрудничества и технологических инноваций", - добавил он.

"В USAID мы рассматриваем Каспийский регион как источник идей, культуры и инноваций. Более 30 лет мы поддерживаем успех, независимость и процветание наших партнеров в Центральной Азии. Мы предоставляем прямую помощь для поддержки мира и безопасности, реформ правительства, экономического роста, диверсификации энергетики, здравоохранения и образования, а также денежных средств по всему этому динамичному региону", - сказала заместитель помощника администратора Каур.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим, первый заместитель министра иностранных дел Грузии Лаша Дарсалия, заместитель министра иностранных дел Казахстана Адиль Турсунов, заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал и генеральный секретарь Организации тюркских государств Багдад Амреев были среди высокопоставленных государственных лидеров из прикаспийских стран, которые обсудили партнерство США с Каспийским регионом и потенциальные деловые возможности для расширения сотрудничества.

"Когда мы говорим о Соединенных Штатах и Каспийском регионе, я думаю, нам нужно сделать короткий обзор истории. И этот обзор весьма примечателен", - сказал посол Ибрагим.

" Сложности, вызванные глобальной пандемией, побудили нас эффективно отреагировать на шок в частном секторе и предоставить бизнесу возможности, такие как программы развития бизнеса, предлагаемые правительством Грузии", - отметил заместитель министра Л.Дарсалия.

"Благодаря своим размерам, центральному расположению и производительности, Казахстан является важной частью трансевразийской связи. За последние годы мы инвестировали около 10 миллиардов долларов США в развитие инфраструктурных систем в регионе", - подчеркнул заместитель министра А.Турсунов.

"Нам необходимо более тесное сотрудничество в Каспийском регионе, особенно в области энергетики", - сказал заместитель министра С.Онал.

"Наш приоритет - сделать так, чтобы Организация тюркских государств сохранила свое стремление и способствовала процветанию тюркского мира и за его пределами посредством сотрудничества", - сказал генсек Б.Амреев.

Во второй дискуссии, модератором которой выступила бывший руководитель USAID и старший эксперт КПЦ Марго Эллис, приняли участие руководители высшего эшелона из мира бизнеса, которые обсудили роль расширения возможностей для бизнеса в укреплении стратегического сотрудничества между США и Каспийским регионом.

Бывший президент и председатель Совета директоров Экспортно-импортного банка США Кимберли Рид, руководитель отдела международных отношений BP America Роберт Шер, советник президента Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) Самир Керимли и посол (в отставке-ред.), старший эксперт КПЦ Роберт Ф. Чекута обсудили роль международного бизнеса и связей в поддержании глобальных линий поставок на мировом энергетическом рынке, а также возможности и проблемы для расширения взаимовыгодного сотрудничества в сфере бизнеса, торговли и инвестиций в Каспийском регионе.

"Что касается делового сотрудничества, BP обычно принимает здесь активное участие, потому что мы уже давно занимаемся этим в Каспийском регионе. Я горжусь нашим партнерством, нашими обязательствами и верностью нашим партнерам", - сказал Р.Шер.

В завершение мероприятия Э.Нифти поблагодарил всех выступающих и гостей, которые поделились своими взглядами на важность появления и развития возможностей стратегического партнерства между США и странами Каспийского региона.