Каспийская строительная неделя пройдет в Баку в октябре

Каспийская строительная неделя состоится в Баку 19-21 октября.

Каспийская строительная неделя состоится в Баку 19-21 октября.

Как сообщает Report, к проходящим в ее рамках выставкам с этого года добавляется еще одно мероприятие. Под эгидой Каспийской строительной недели пройдут 3-я Азербайджанская Международная Выставка "Восстановление, Реконструкция и Развитие Карабаха" ("Rebuild Karabakh"), 28-я Азербайджанская Международная Выставка "Строительство" ("BakuBuild"), 15-я Юбилейная Международная Выставка "Отопление, Вентиляция, Кондиционирование, Водоснабжение, Сантехника и Бассейны" ("Aquatherm Baku") и 11-я Каспийская Международная Выставка "Дорожной Инфраструктуры и Общественного Транспорта" ("Road&Traffic").

Участниками мероприятия станут компании из Азербайджана, Беларуси, Венгрии, Германии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов, Российской Федерации, Словении, Турции, Узбекистана, Франции, Чехии, Южной Кореи и других стран. На выставках будут представлены национальные и региональные стенды Венгрии, Германии, России и Узбекистана.

Выставка "Rebuild Karabakh" – первое специализированное мероприятие, посвященное восстановлению Карабаха – в этом году отмечает свой третий день рождения. Цель выставки заключается в привлечении внимания к происходящим в Карабахе позитивным изменениям, а также организаций и предприятий к процессу его восстановления.

Помимо этого, мероприятие ставит целью привлечение международных компаний к участию в инвестиционных проектах в Карабахе, увеличение объема инвестиций, обеспечение участия иностранных корпораций в развитии региона, восстановлении его инфраструктуры и строительстве объектов гражданского назначения. Разнообразие представленных инновационных продуктов, услуг и решений представляет отличные возможности для заключения новых договоров между представителями различных отраслей в целях реализации совместных проектов в Карабахе.

Интерес местных и иностранных компаний из различных секторов экономики к выставке свидетельствует о том, что она стала в последние годы одним из важных событий выставочной индустрии Азербайджана. Еще одним подтверждением этому является приветственное письмо президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в адрес ее участников, которое опубликовано в официальном каталоге выставки.

Выставка "Rebuild Karabakh" будет охватывать сферы экологии, энергетики, информационных технологий, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности, транспорта, пищевой промышленности, здравоохранения, систем энергосбережения, решений для умного дома, безопасности, образования, туризма и культурного наследия, а также строительства дорог и инфраструктуры.

Выставки с многолетней историей «BakuBuild» и «Aquatherm Baku», которые прочно зарекомендовали себя в качестве ведущих событий региона и неизменных каналов поступления на рынок страны новых товаров и услуг в строительной сфере, дадут возможность провести личные встречи с целевой аудиторией и построить новый бизнес.

Выставка "BakuBuild" представляет собой площадку, на которой представлены последние достижения компаний в области строительства, равно как и самые новые технологии. В ходе мероприятия посетители познакомятся с технологическими наработками, позволяющими значительно улучшить строительные процессы. BakuBuild объединяет под одной крышей представителей различных компаний, поставщиков и профессионалов в области строительства. Посетители получают возможность установить новые деловые контакты, обсудить возможные партнерские отношения и расширить профессиональные связи.

Экспозиция BakuBuild охватит следующие сферы: интерьер, спортивные товары, освещение, изоляционные системы, ландшафт, строительные материалы и продукты, строительное производство и оборудование и т.п.

Выставка "Aquatherm Baku" уже 15 лет занимает в регионе верхнюю строчку рейтинга профессиональных выставок в области отопления, вентиляции, бассейнов, саун, спа, кондиционирования (HVAC) и прочего оборудования. Выставка будет охватывать следующие сферы: очистители воздуха, кондиционеры, радиаторы, системы вентиляции, системы отопления, теплоизоляционные материалы, ванны и джакузи, сауны, бассейны, обогреватели, компрессоры, холодильники, технологии очистки сточных вод, технологии защиты окружающей среды, фильтры, фитинги, трубопроводы, насосы, чиллеры, солнечная энергия и т.п.

"Road&Traffic" - специализированная выставка в сфере дорожной инфраструктуры Азербайджана, а также площадка для встречи профессионалов в этой области и областях общественного транспорта, безопасности дорожного движения и информационных технологий. Она предоставляет подрядчикам уникальную возможность обменяться опытом с экспертами в сфере дорожного строительства, а также представить им современные решения проектирования и строительства дорог, мостов и тоннелей, изучить спрос рынка и потенциал продаж продуктов интеллектуальной транспортной системы (ИНС) и встретиться с представителями операторов общественного транспорта страны.

Во время выставок обычно организуются сессии, панельные дискуссии и другие мероприятия, в ходе которых эксперты и специалисты делятся своими знаниями и опытом в области строительства. Благодаря этому посетители могут получить новые знания и информацию о последних тенденциях в отрасли, а также повысить профессиональные навыки. Кроме того, международный статус выставок дает возможность участникам представить свою продукцию как на внутреннем, так и на зарубежном рынке, равно как и изучить новые рынки и их возможности.

Деловая программа Каспийской строительной недели включает в себя панельные дискуссии по плану мероприятий "Великого возвращения" на освобожденные территории Азербайджанской Республики, двусторонние деловые встречи (B2B), специальную сессию в Агдаме (при совместной организации Фонда возрождения Карабаха и Caspian Event Organisers) и прочие мероприятия.