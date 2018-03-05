Каспийская международная инвестиционная компания увеличит инвестиции

Баку. 5 марта REPORT. AZ/ Азербайджанская инвестиционная компания (АИК) владеет 17,6% акций Каспийской международной инвестиционной компании.

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор компании Ровшан Наджаф на пресс-конференции, посвященной итогам деятельности компании за прошлый год.

По его словам, Каспийская международная инвестиционная компания увеличит свои инвестиции в ближайшем будущем:

"До сих пор компания инвестировала в 13 проектов. В будущем планируются инвестиции в сельскохозяйственную, пищевую отрасли, а также в недвижимость".

Р. Наджаф также сообщил, что иностранные компании заинтересованы в использовании территории Азербайджана в качестве "хаба":

"Ведутся переговоры с компаниями Европы, Турции и Индии, задействованными в фармацевтической сфере. Они заинтересованы в использовании Азербайджана в качестве регионального "хаба"".