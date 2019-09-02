В Казахстане сократят госкомпании

Количество государственных компаний в Казахстане можно и нужно сократить.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, озвучивая свое послание народу Казахстана на заседании Парламента.

"Наши «государственные компании превратились в громоздкие конгломераты, международная конкурентоспособность которых вызывает сомнения», - сказал глава государства.

Он напомнил о своем моратории на создание квазигоскомпаний.

«Нам нужно понять, каков реальный вклад Фонда национального благосостояния в рост благосостояния народа за прошедшие 14 лет с момента создания Фонда. Правительство вместе со Счетным комитетом в трёхмесячный срок должны провести анализ эффективности государственных холдингов и нацкомпаний. Квазигосударственные компании зачастую конкурируют между собой на одном поле. В сфере жилищной политики, например, одновременно работают 7 государственных операторов, и это только на центральном уровне!» – сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Количество государственных компаний можно и нужно сократить. При этом следует аккуратно подходить к деятельности госкомпаний, работающих в стратегических секторах», – заявил он.

Контроль над последними должен сохраниться. В противном случае, вместо государственных монополистов мы получим частных монополистов со всеми вытекающими отсюда последствиями, добавил президент Казахстана.