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Российский производитель сыров грозится перенести часть предприятия в другую страну

«Карат» готов перенести часть своего производства в Беларусь - ПРИЧИНА 75

Производитель сыров «Карат» готов перенести часть своего производства в Беларусь. 

Как передает Report,  об этом сообщает РБК со ссылкой на протокол совещания, состоявшегося в Минсельхозе.

Как уточняется, это произойдет, если с 1 июня 2020 года будет введена обязательная маркировка молочной продукции.

Гендиректор завода «Карат» Евгений Гребнев пояснил, что на всем производстве установить необходимое для маркировки оборудование не сможет. В связи с этим, если нововведения утвердят, линии по производству творожных сыров Violette будут переданы белорусскому партнеру.

Напомним, что эксперимент по маркировке молочных продуктов стартовал в России 15 июля 2019 года и связан с внедрением системы маркировки на территории Евразийского экономического союза.

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