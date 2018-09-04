Капитализация Amazon достигла $1 трлн

Баку. 4 сентября. REPORT.AZ/ Рыночная стоимость акций американской компании Amazon на бирже NASDAQ достигла $1 трлн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, Amazon стал второй американской компанией, чья капитализация достигла данной отметки. Ранее этот порог преодолела Apple, общая стоимость акций которой на NASDAQ составляет $1,1 трлн.

Amazon была создана в 1994 году и занимается продажей товаров и услуг через интернет. Ассортимент предлагаемых товаров включает книги, бытовую электронику, детские игрушки, пищевые продукты, хозяйственные и спортивные товары и многое другое. Помимо США компания имеет представительства в других странах.