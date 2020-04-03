КамАЗ возобновляет производство

С 6 апреля часть персонала КамАЗа, крупнейшего производителя грузовиков в России, выходит на работу, сообщил холдинг.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", такое решение принял гендиректор компании Сергей Когогин после консультаций с властями Татарстана и федеральными органами.

«Автомобили "КамАЗ" разных модификаций обеспечивают транспортную безопасность страны и бесперебойное функционирование социально значимых служб, в том числе правоохранительных органов, подразделений МЧС, скорой медицинской помощи и коммерческих перевозок», — объясняется в сообщении.

В холдинге отметили жизненную важность работы предприятия для обеспечения доставки продуктов питания и товаров первой необходимости, перевозки медицинского оборудования и работы организаций ЖКХ. Кроме того, от КамАЗа зависит социально-экономическая обстановка в полумиллионном городе Набережные Челны, градообразующим предприятием которого он является.

Предприятие стояло всю текущую неделю, объявленную президентом нерабочей.