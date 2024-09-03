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Камала Харрис выступила против продажи US Steel японской Nippon Steel

Камала Харрис выступила против продажи US Steel японской Nippon Steel Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи американского сталепроизводителя United States Steel Corp. японской компании Nippon Steel.
Бизнес
3 сентября 2024 г. 11:25
Камала Харрис выступила против продажи US Steel японской Nippon Steel

Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи американского сталепроизводителя United States Steel Corp. японской компании Nippon Steel.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом она заявила в ходе совместного предвыборного выступления с президентом Джо Байденом в штате Пенсильвания.

По ее словам, US Steel является "имеющей историческое значение американской компанией, и для нашей страны жизненно важно поддерживать сильные американские сталелитейные компании".

О сделке, в рамках которой Nippon Steel намеревается купить US Steel за 14,1 млрд долларов, было объявлено в декабре 2023 года, а в середине марта Байден высказался против нее.

Тем не менее, в опубликованном в понедельник сообщении US Steel говорится, что она остается "приверженной сделке с Nippon Steel, которая является лучшей сделкой для наших сотрудников, акционеров, сообществ и клиентов".

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