Камала Харрис выступила против продажи US Steel японской Nippon Steel

Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи американского сталепроизводителя United States Steel Corp. японской компании Nippon Steel.

Кандидат в президенты США от демократов, действующий вице-президент Камала Харрис выступила против продажи американского сталепроизводителя United States Steel Corp. японской компании Nippon Steel.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом она заявила в ходе совместного предвыборного выступления с президентом Джо Байденом в штате Пенсильвания.

По ее словам, US Steel является "имеющей историческое значение американской компанией, и для нашей страны жизненно важно поддерживать сильные американские сталелитейные компании".

О сделке, в рамках которой Nippon Steel намеревается купить US Steel за 14,1 млрд долларов, было объявлено в декабре 2023 года, а в середине марта Байден высказался против нее.

Тем не менее, в опубликованном в понедельник сообщении US Steel говорится, что она остается "приверженной сделке с Nippon Steel, которая является лучшей сделкой для наших сотрудников, акционеров, сообществ и клиентов".