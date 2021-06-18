Какую выгоду принесет Шушинская декларация Азербайджану и региону?

Подписанная президентами Азербайджана и Турции Шушинская декларация позволит не только углубить стратегическое сотрудничество между двумя странами, но и расширить экономические связи.

Подписанная президентами Азербайджана и Турции Шушинская декларация позволит не только углубить стратегическое сотрудничество между двумя странами, но и расширить экономические связи.

Об этом заявил Report депутат Милли Меджлиса Вугар Байрамов.

По его словам, одним из основных аспектов декларации является наращивание усилий по диверсификации национальных экономик и экспорта: "Это означает, что страны будут оказывать друг другу взаимную поддержку в диверсификации экономики и торговли. Сотрудничество в этой области также считается важным с точки зрения устойчивости экономического развития, учитывая, что диверсификация торговли имеет особое значение для обеих стран".

В последние годы наблюдается растущая тенденция к расширению торговых связей между Азербайджаном и Турцией.

В.Байрамов отметил, что другим важным моментом является принятие необходимых мер по созданию механизмов организации свободного перемещения товаров: "С 1 марта этого года вступило в силу соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией, направленное на наращивание товарооборота между странами. Это значит, что в этой области уже предпринимаются реальные шаги. Братские страны нацелены в ближайшие 3 года довести торговый оборот до 15 млрд долларов США. Меры, предусмотренные в Шушинской декларации, создадут новые возможности для достижения этой цели.

Отметим, что Турция является крупнейшим торговым партнером Азербайджана после Италии. Товарооборот между странами составляет 4,5 млрд долларов. С 2017 года Азербайджан имеет положительное сальдо во внешнеторговом обороте с Турцией. В 2019 году это сальдо достигло рекордного уровня в 1,2 млрд долларов.

С открытием Зангезурского коридора в регионе будут восстановлены транспортно-коммуникационные связи.

Он отметил, что одним из важных направлений является дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала на азербайджано-турецких участках международных транспортных коридоров с использованием интеллектуальных технологий, открытие Зангезурского коридора, соединяющего Азербайджан и Турцию, восстановление транспортно-коммуникационных связей в регионе, поощрение развития международных транспортных коридоров:

"Зангезурский коридор не только объединит с экономической точки зрения тюркоязычные страны с номинальным ВВП в размере более 1,1 трлн долларов США, но и повысит стратегическое значение нашей страны. Коридор обеспечит выход Нахчывана через основную территорию Азербайджана в эти транспортные коридоры. В частности, это будет важно с точки зрения обеспечения доступа нахчыванских предпринимателей к транспортному коридору Восток-Запад.

Коридор также укрепит связи Азербайджана со своим эксклавом - Нахчыванской Автономной Республикой и Турцией, еще больше повысит геоэкономическое значение нашей страны. Самое главное, что через много лет тюркский мир вновь объединится через Зангезурский коридор. Шушинская декларация создаст новые возможности сотрудничества в экономической сфере путем укрепления стратегического партнерства между двумя братскими странами".